Andre Rosiade Kritik Fisik Timnas Indonesia Era John Herdman, Singgung Shin Tae-yong

jpnn.com - Presiden Semen Padang Andre Rosiade melontarkan kritik tajam terhadap performa Timnas Indonesia di bawah asuhan John Herdman. Salah satu sorotan terbesarnya ialah persoalan ketahanan fisik para pemain Skuad Garuda.

Andre menilai kondisi fisik Timnas Indonesia saat ini terlihat berbeda dibandingkan ketika masih ditangani Shin Tae-yong. Dia menyebut para pemain sudah tampak kelelahan ketika pertandingan baru memasuki menit ke-60.

Menurut Andre, persoalan tersebut sulit diabaikan. Apalagi, Timnas Indonesia saat ini diperkuat banyak pemain naturalisasi, tetapi justru gagal memenuhi ekspektasi di ASEAN Championship 2026 atau Piala AFF.

"Mo­hon maaf ya, saya ini nonton bola, saya tidak membela Shin Tae-yong. Tetapi faktanya, di zaman John Herdman pada menit ke-60 itu pemain sudah ngos-ngosan," kata Andre tadi malam, Selasa (25/8/2026).

Andre kemudian membandingkannya dengan penampilan Timnas Indonesia ketika Shin Tae-yong masih berada di kursi pelatih.

Dia mengingat bagaimana para pemain mampu tampil dengan intensitas tinggi hingga pertandingan berjalan 90 menit, bahkan ketika harus melewati babak tambahan waktu.

"Dan kita lihat bagaimana Shin Tae-yong saat masih melatih di Timnas Indonesia. Di Qatar itu, saya menonton 2 x 45 menit dan babak extra time, pemain kita masih bisa bertarung secara spartan," ujarnya.

"Dari fisik saja itu pemain kita jauh berbeda di zaman John Herdman maupun Shin Tae-yong. Itu baru fakta yang saya lihat," sambungnya.