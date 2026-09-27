Andre Rosiade Puji Bobby Nasution Gubernur Pekerja Keras

jpnn.com - MEDAN — Ketua Umum DPP Ikatan Keluarga Minangkabau Andre Rosiade memberikan pujian kepada Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution.

Andre menilai bahwa Bobby Nasution merupakan sosok gubenur pekerja keras yang membangun Sumut.

"Pak Bobby ini luar biasa, Gubernur yang pekerja keras," ujar Andre saat pelantikan Pengurus Wilayah Ikatan Keluarga Minangkabau Sumatera Utara 2024-2029 di Kantor Gubernur Sumut, Sabtu (26/9).

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Wakil Ketua Komisi VI DPR RI itu mengatakan bahwa Bobby Nasution bisa melakukan pembangunan infrastruktur, pendidikan dan kesehatan.

Pembangunan tersebut bisa direalisasikan Bobby Nasution dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah Sumatera Utara yang jauh lebih besar dibandingkan APBD Sumatera Barat.

"Sumatera Utara itu APBD-nya dua kali daripada Sumatera Barat. Jadi, kekuatan anggaran Sumatera Utara tidak bisa kami imbangi," katanya.

Melalui kekuatan anggaran ini, lanjut dia, Bobby Nasution mampu menghadirkan berbagai proyek strategis daerah, salah satu rencana terobosan pembangunan jalan menuju Berastagi.

"Beliau akan memakai konsep kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) berbasis APBD, karena APBD Sumut ini luar biasa. Langkah ini terobosan luar biasa yang memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah," tutur Andre.