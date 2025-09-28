Andre Rosiade Serahkan Rp 400 Juta ke Perantau Minang Terdampak Ricuh Yalimo

jpnn.com, WAMENA - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade menyalurkan bantuan Rp 400 juta ke pengungsi Yalimo di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, Minggu (28/9/2025).

“Bantuan yang kami berikan ini Rp 100 juta diberikan tunai, sementara Rp 300 juta lainnya diberikan dalam bentuk material pembangunan kios atau tempat usaha bagi warga Minangkabau supaya dapat kembali melanjutkan usahanya,” kata Andre Rosiade seusai meninjau pengungsi warga Minangkabau di Wamena, Minggu.

Menurut dia, kedatangan ke Wamena merupakan kedua kalinya setelah kunjungan pertama pada 5 Oktober 2025 pascakerusuhan.

“Sebelum ada pejabat negara yang datang ke Wamena usai kerusuhan, saya datang untuk melihat masyarakat Minangkabau saat itu. Dan saat ini juga saya datang untuk melihat pengungsi Minangkabau di Wamena setelah terjadi kerusuhan di Kabupaten Yalimo,” ujarnya.

Dia mengharapkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Pegunungan maupun Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Yalimo supaya dapat membantu pengungsi masyarakat nusantara khususnya Minangkabau yang terdampak kerusuhan di Kabupaten Yalimo.

“Kami juga harapkan supaya Pemkab Yalimo dan Pemprov Papua Pegunungan dapat memperhatikan pengungsi nusantara khususnya Minangkabau supaya mereka dapat kembali berusaha membantu perekonomian masyarakat asli Papua,” katanya.

Baca Juga: Dua Anak Selamat dari Insiden Kericuhan di Kabupaten Yalimo

Dia menambahkan masyarakat Minangkabau khususnya perantau di seluruh wilayah Indonesia selalu memiliki filosofi "di mana bumi dipijak di sana langit dijunjung".

“Artinya perantau Minangkabau akan selalu bersama-sama dengan masyarakat asli setempat khususnya Papua Pegunungan, kami sangat menghormati adat dan budaya maka selalu dapat bergandengan bersama-sama membangun daerah ini atau di mana daerah yang kami merantau,” ujarnya.