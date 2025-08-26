Andre Taulany Ajak Pekerja Seni dan Informal Bergabung di BPJS Ketenagakerjaan

jpnn.com, JAKARTA - Musisi sekaligus kreator konten, Andre Taulany, mengajak seluruh pekerja khususnya para pekerja seni dan informal untuk terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Hal itu disampaikan Andre lewat pesan kunci 'Andai Tau Duluan'.

Dengan iuran mulai dari Rp36.800 per bulan, para pekerja informal seperti di bidang seni, musisi, penari, penulis, dan sebagainya bisa mendapat perlindungan tiga program yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan Hari Tua (JHT).

“Saya mengajak seluruh pekerja seni dan informal ikutan bergabung dengan BPJS Ketenagakerjaan, caranya gampang tinggal masuk saja ke JMO (Jamsostek Mobile),” ujar Andre, Selasa (26/8).

Hingga Agustus 2025 tercatat peserta informal yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan baik secara mandiri maupun melalui komunitas sebanyak 8,6 juta orang.

Dengan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, ujarnya, bukan hanya diri sendiri yang terlindungi, tetapi juga keluarga dan orang-orang tercinta.

Sementara itu, Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Jakarta Pluit, Tetty Widayantie menyebutkan dukungan dari figur publik akan efektif menyampaikan pesan kepada masyarakat luas yang selama ini belum banyak memahami manfaat BPJS Ketenagakerjaan.

“Kami sangat mengapresiasi inisiatif Andre Taulany yang telah ikut mengajak pekerja seni dan informal untuk segera bergabung sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan,” ujar Tetty.