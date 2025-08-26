Andre Taulany Ajak Seluruh Pekerja Seni & Informal Jadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Andre Taulany mengajak seluruh pekerja, khususnya para pekerja seni dan informal untuk terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan lewat pesan kunci pada iklan Andai Tau Duluan.

Komedian sekaligus penyanyi itu menyebut dengan iuran mulai dari Rp 36.800 per bulan, para pekerja informal seperti di bidang seni, musisi, penari, penulis, dan sebagainya bisa mendapat perlindungan 3 Program, yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja JKK), Jaminan Kematian (JKM) dan Jaminan Hari Tua (JHT).

BPJS Ketenagakerjaan melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui iklan televisi dengan slogan 'Andai Tau Duluan'.

Tujuannya untuk memastikan informasi terkait program dan manfaat peserta BPJS Ketenagakerjaan diterima dan dipahami dengan baik.

Harapannya agar tidak ada pekerja informal yang menyesal karena tidak tahu bahwa BPJS Ketenagakerjaan dapat melindungi mereka saat bekerja dari risiko pekerjaannya.

Lewat iklan 'Andai Tau Duluan' yang dapat disaksikan melalui sosial media resmi, seperti Youtube, Instagram dan Facebook BPJS Ketenagakerjaan, langkah ini dilakukan untuk dapat meningkatkan literasi dan pemahaman para pekerja di sektor informal.

Hingga Agustus 2025, tercatat peserta informal yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan, baik secara mandiri maupun melalui komunitas sebanyak 8,6 juta yang ada di Indonesia.

“Saya mau mengajak seluruh pekerja seni dan informal ikutan bergabung dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk mendapatkan manfaat yang luar biasa, caranya gampang tinggal masuk aja ke JMO (Jamsostek Mobile),” pesan Andre dalam kunjungannya ke Kantor Pusat BPJS Ketenagakerjaan.