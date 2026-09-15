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Andre Taulany Ajukan Surat Rekomendasi Nikah ke KUA, Terungkap Nama Amanda Rigby

Andre Taulany Ajukan Surat Rekomendasi Nikah ke KUA, Terungkap Nama Amanda Rigby
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Andre Taulany. Foto: Firda Junita/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Andre Taulany tampaknya sudah siap untuk melepas status dudanya.

Pasalnya, ayah tiga anak itu diketahui tengah menyiapkan pernikahan.

Andre Taulany dikabarkan telah mengajukan surat rekomendasi nikah dari KUA Ciputat Timur yang ditujukan ke KUA Kebayoran Baru melalui Sistem Informasi Manajemen Menikah (SIMKAH) Kementrian Agama.

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Kabar itu lantas dikonfirmasi oleh Kepala KUA Kebayoran Baru, Riswanto.

"Memang ada notifikasi yang muncul di dalam surat rekomendasi bahwa ada pengajuan rekomendasi atas nama Bapak Andreas Taulany atau Saudara Andreas Taulany dengan calon pasangannya Amanda Lintang Larasati Rigby," ujar Riswanto kepada awak media, Senin (14/9).

"Di mana KUA asal yang menerbitkan adalah KUA Ciputat Timur yang ditujukan kepada KUA Kecamatan Kebayoran Baru," sambungnya.

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Adapun surat rekomendasi sendiri terdaftar pada 14 Agustus lalu.

Akan tetapi, dokumen fisik asli pendaftaran belum diserahkan langsung oleh calon mempelai ke KUA Kebayoran Baru.

Andre Taulany dikabarkan telah mengajukan surat rekomendasi nikah dari KUA Ciputat Timur yang ditujukan ke KUA Kebayoran Baru melalui SIMKAH Kemenag.

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