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Andre Taulany Akan Nikahi Amanda Rigby, Sule: Jangan Terlalu Terburu-buru

Andre Taulany Akan Nikahi Amanda Rigby, Sule: Jangan Terlalu Terburu-buru
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Komedian Sule. Foto: Romaida/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Komedian Sule mengingatkan Andre Taulany agar mempertimbangkan matang-matang rencana pernikahannya dengan Amanda Rigby.

Dia menyampaikan hal tersebut saat menjadi bintang tamu program talkshow FYP di Trans 7, baru-baru ini.

"Jangan terlalu terburu-burulah. Namun, itu balik ke diri pribadi, ya," kata Sule.

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Menurut Sule, hal yang lebih penting dalam menjalani kehidupan adalah terus menciptakan kebahagiaan.

"Yang penting happy terus, terus ciptakan bahagia,” ungkap Sule.

Sule mengaku sudah pernah bertemu dengan Amanda Rigby yang dikabarkan menjadi calon pasangan baru Andre Taulany.

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"Baik orangnya, baik, santai, lemah lembut, lucu juga. Terus kalau ketemu sama kita-kita asyik, cocok lah, ya,” tuturnya.

Sule juga berpesan kepada Amanda mengenai pentingnya saling memahami dalam membangun hubungan.

Sule mengingatkan Andre Taulany agar tidak terburu-buru mengambil keputusan untuk menikahi Amanda Rigby.

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