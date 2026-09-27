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Andre Taulany Bagikan Momen Honeymoon Bareng Amanda Rigby

Andre Taulany Bagikan Momen Honeymoon Bareng Amanda Rigby
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Andre Taulany dan Amanda Rigby. Foto: Instagram/andreastaulany

jpnn.com, JAKARTA - Pengantin baru Andre Taulany dan Amanda Rigby tengah menikmati momen bulan madu setelah resmi menjadi suami istri.

Pada Sabtu (26/9), keduanya menghabiskan waktu bersama dengan menikmati makan malam di sela perjalanan honeymoon ke luar negeri.

Momen tersebut dibagikan oleh komedian berusia 52 tahun itu melalui Instagram Story miliknya.

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Dalam video yang diunggah, Andre Taulany tampak duduk berhadapan dengan Amanda Rigby di meja makan.

Mantan vokalis Stinky itu kemudian memperlihatkan hidangan yang akan disantap bersama istri.

“Hari ini makan malam yang mantap,” kata Andre Taulany  sambil menunjukkan makanan yang tersaji di hadapannya.

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Pasangan yang baru menikah itu terlihat menikmati makan malam berdua dalam suasana santai selama perjalanan honeymoon.

Setelah memperkenalkan menu makanan yang tersedia, Andre Taulany kemudian mengungkap rencana perjalanan pada hari berikutnya.

Pasangan pengantin baru Andre Taulany dan Amanda Rigby tengah menikmati momen bulan madu setelah resmi menjadi suami istri.

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