Andre Taulany dan Amanda Rigby Resmi Menikah

jpnn.com, JAKARTA - Kabar bahagia datang dari selebritas Andre Taulany. Pria berusia 51 tahun itu dikabarkan resmi menikah dengan Amanda Rigby.

Berdasarkan siaran pers resmi yang diterima awak media, pasangan selebritas tersebut resmi mengumumkan pernikahan mereka.

Pernikahan tersebut berlangsung dalam sebuah prosesi yang hangat dan khidmat serta dihadiri keluarga dan sahabat terdekat.

Momen tersebut menjadi awal perjalanan baru bagi Andre Taulany dan Amanda Rigby.

Dalam suasana yang penuh cinta dan kebersamaan, Andre dan Amanda mengucapkan janji suci untuk saling mendampingi, mendukung, dan bertumbuh bersama dalam kehidupan rumah tangga.

"Kami sangat bersyukur atas doa dan dukungan yang telah diberikan oleh keluarga, sahabat, serta masyarakat. Hari ini menjadi salah satu momen paling berharga dalam hidup kami," ujar Andre dan Amanda dalam keterangan resmi, Minggu (20/9).

Keduanya juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah membantu terselenggaranya acara pernikahan tersebut.

Andre dan Amanda berharap dapat menjalani kehidupan baru dengan penuh kebahagiaan, rasa hormat, dan kasih sayang.