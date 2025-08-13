Andre Taulany Disebut Ngotot Bercerai, Tim Kuasa Hukum Buka Suara
jpnn.com, JAKARTA - Andre Taulany disebut ngotot untuk bercerai dari istrinya, Erin Taulany. Pasalnya, ini kali kedua pelawak 50 tahun tersebut melayangkan gugatan cerai terhadap sang istri.
Ditanyai soal warganet yang menyebut Andre Taulany ngotot bercerai, tim kuasa hukumnya, Fahmi Bachmid, lantas memberi jawaban tegas.
Menurutnya, kliennya itu memiliki hak untuk menggugat cerai.
"Enggak ada ngotot, ini yang berumah tangga bukan netizen. Yang rumah tangga itu Andre Taulany, dia punya hak untuk bercerai. Enggak ada orang lain yang bisa memaksa rumah tangga sesuatu," ujar Fahmi Bachmid di kawasan Cipayung, Jakarta Timur, Senin (11/8).
Terkait alasan Andre Taulany bercerai, dia menyebut kliennya memang sudah merasa tak ada lagi kecocokan.
Oleh karena itu, Andre Taulany memilih untuk bercerai dari sang istri.
"Ya orang sudah tidak cocok, terjadi perselisihan terus-menerus, ada persoalan-persoalan yang prinsip yang sudah tidak bisa dipersatukan," kata Fahmi Bachmid.
Dia menilai bahwa rumah tangga tak bisa dijalankan hanya oleh satu pihak.
