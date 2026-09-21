Andre Taulany Menikahi Amanda Rigby, Raffi Ahmad Ucapkan Hal Ini

jpnn.com, JAKARTA - Pasangan artis Andre Taulany dan Amanda Rigby baru saja menikah pada Minggu (20/9).

Sederet selebritas pun hadir dalam acara resepsi pernikahan pasangan tersebut, termasuk Raffi Ahmad dan sang istri, Nagita Slavina.

Melalui akunnya di Instagram, dia membagikan sebuah video yang berisikan momen dirinya dan sang istri menghadiri acara pernikahan Andre Taulany.

"Selamat menempuh hidup baru @andreastaulany & @amandarigby6," tulis Raffi Ahmad melalui akunnya di Instagram, dikutip Senin (21/9).

Tak lupa dia mengucapkan doa untuk rumah tangga temannya tersebut.

"Semoga Allah selalu memberkahi rumah tangga kalian dengan cinta dan kebahagiaan," ucap ayah tiga anak tersebut.

Dalam unggahan lainnya, Raffi Ahmad membagikan sejumlah foto baik dirinya dan sang istri bersama mempelai, maupun teman-teman selebritas lainnya yang turut hadir dalam resepsi itu.

Dalam keterangan unggahannya itu, pria tahun tersebut lagi-lagi menuliskan doa untuk Andre Taulany dan Amanda Rigby.