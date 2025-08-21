menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Politik » Legislatif » Andreas Hugo MPR Puji Gagasan Besar Prabowo, Dorong Penguatan Program Pemerintah

Andreas Hugo MPR Puji Gagasan Besar Prabowo, Dorong Penguatan Program Pemerintah

Andreas Hugo MPR Puji Gagasan Besar Prabowo, Dorong Penguatan Program Pemerintah
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ketua Badan Pengkajian MPR Andreas Hugo Pareira saat berbicara dalam Diskusi Konstitusi dan Demokrasi Indonesia di Ruang PPIP, Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (20/8). Foto: Dokumentasi Humas MPR RI

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Badan Pengkajian MPR Andreas Hugo Pareira menilai ada banyak substansi positif yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat berpidato di Sidang Tahunan MPR 2025.

Hal substansi positif tersebut, seperti perhatian terhadap net outflow of national wealth, ketahanan pangan dan energi, serta program Makan Bergisi Gratis (MBG).

Namun, Andreas Hugo juga menyoroti ketimpangan antara retorika dan implementasi di lapangan.

Baca Juga:

“Optimisme harus kita jaga, tetapi perlu juga kehati-hatian. Misalnya, kita bicara surplus empat juta ton beras, tetapi faktanya harga beras di lapangan mahal. Ini ironi yang tidak boleh diabaikan,” kata Andreas Hugo dalam keterangannya, Kamis (21/8).

Pernyataan tersebut disampaikannya dalam Diskusi Konstitusi dan Demokrasi Indonesia di Ruang PPIP, Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (20/8).

Diskusi yang digelar Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) bekerja sama dengan Biro Hubungan Masyarakat dan Sistem Informasi Setjen MPR RI dengan tema 'Implementasi Pidato Presiden saat Sidang MPR RI Tahun 2025' ini juga menghadirkan Anggota MPR RI dari Fraksi PKS Riyono dan para jurnalis dari berbagai media nasional, serta dimoderatori M. Munif dari KWP.

Baca Juga:

Andreas menekankan pentingnya peran teknokrasi dalam menerjemahkan ide-ide besar presiden ke dalam implementasi nyata.

Dia menilai saat ini kekosongan dalam sistem pelaksanaan program karena lemahnya teknokrasi.

Ini yang disampaikan Ketua Badan Pengkajian MPR Andreas Hugo Pareira dalam diskusi yang mengusung tema 'Implementasi Pidato Presiden saat Sidang MPR RI 2025'

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI