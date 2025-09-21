Andrew Andika Ungkap Alasan Tidak Hadiri Acara Ulang Tahun Anak
jpnn.com, JAKARTA - Aktor Andrew Andika mengungkap alasan dirinya tidak menghadiri acara ulang tahun anaknya beberapa waktu lalu.
Mantan suami Tengku Dewi itu mengaku berhalangan hadir ke Bali lantaran masalah jadwal pekerjaan.
"Kebetulan lagi ada kerjaan," ungkap Andrew Andika saat jadi bintang tamu Pagi-pagi Ambyar di Trans TV baru-baru ini.
Pria berusia 38 tahun itu diundang oleh Tengku Dewi untuk perayaan ulang tahun anak-anaknya.
Akan tetapi, Andrew Andika telah memiliki jadwal pekerjaan yang tidan bisa ditinggali.
"Kerjaan ke luar kota terus, kebanyakan pas weekend," jelas pemain film Pencarian Terakhir itu.
Meski demikian, Andrew Andika tetap berangkat ke Bali keesokan harinya.
Dia sengaja datang ke Pulau Dewata untuk merayakan ulang tahun anak-anak.
