Andrew Jung & Barba Belum Maksimal, Persib Fokus Pemulihan Stamina

jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung kembali memanaskan ‘mesinnya’ setelah ditundanya pertandingan pekan ke-4 BRI Super League 2025/25 melawan Borneo FC.

Para pemain menjalani sesi latihan di lapangan pendamping Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Rabu (3/9/2025).

Dalam sesi latihan sore hari itu, tidak seluruh pemain hadir. Ada tujuh pemain yang pergi membela Tim Nasional dalam agenda FIFA Matchday.

Marc Klok, Thom Haye, Eliano Reijnders, dan Beckham Putra tampil bersama Timnas Indonesia senior untuk laga persahabatan melawan Taipei dan Lebanon.

Kakang Rudianto dan Robi Darwis terbang ke Sidoarjo untuk laga Kualifikasi Piala Asia 2025 bersama kelompok usia 23.

Sementara itu, pemain asing Frans Putros juga dipanggil untuk bermain dengan Timnas Irak di Piala Raja Thailand 2025.

Satu pemain baru, Andrew Jung juga belum tampak dalam sesi latihan hari ini.

Pelatih Persib Bojan Hodak mengatakan seluruh pemain yang ikut berlatih dalam mood yang bagus. Seluruh pemain tampak enjoy menerima ilmu dan instruksi dari staf.