Andrew Jung Doakan Beckham dan Eliano Sukses di FIFA Series 2026
jpnn.com - Striker Persib Bandung, Andrew Jung mendoakan rekannya di Timnas Indonesia yakni Beckham Putra dan Eliano Reijnders bisa tampil apik di FIFA Series.
Keduanya tercatat masuk ke dalam lis pemain yang dibawa John Herdman untuk menghadapi Saint Kitts dan Nevis, Jumat (27/3).
Melihat penampilan Beckham dan Eliano membuat Jung berharap keduanya berkontribusi untuk bisa membawa skuad Garuda raih kemenangan lawan tim berjuluk The Sugar Boys itu.
“Saya berharap Timnas Indonesia bisa meraih kemenangan,” ungkap striker kelahiran 8 Oktober 1997 itu saat ditemui di kawasan Menteng, Selasa (24/3).
Persib Bandung sejatinya mengirimkan tiga pemain yang masuk dalam daftar panjang Timnas Indonesia untuk menghadapi laga FIFA Series.
Dari 24 pemain akhir tercatat Marc Klok akhirnya tersisih sehingga hanya Beckham dan Eliano yang akhirnya masuk dalam lis akhir jelang melawan Saint Kitts dan Nevis.
Timnas Indonesia dijadwalkan melawan Saint Kitts dan Nevis, Jumat (27/3) di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta.
Bagi Sobat Negeriku yang ingin menyaksikan laga tersebut bisa melalui streaming di Vidio.com atau layar kaca Indosiar.(mcr16/jpnn)
