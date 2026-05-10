Andrew Jung Siap Hancurkan Mimpi Persija, Persib Tak Mau Kasih Ampun

Andrew Jung saat menjalani sesi latihan dengan Persib Bandung. Foto: Persib.

jpnn.com - Persib Bandung akan menghadapi salah satu pertandingan paling menentukan musim ini saat menghadapi Persija Jakarta.

Partai pekan ke-32 BRI Super League itu akan berlangsung di Stadion Segiri, Samarinda, Minggu (10/5/2026).

Tambahan tiga poin menjadi target besar Maung Bandung, yang saat ini masih memimpin klasemen dengan koleksi 72 poin.

Persaingan di papan atas membuat Persib tak memiliki ruang untuk terpeleset. Apalagi, Borneo FC yang berada di posisi kedua terus membayangi dengan koleksi poin yang sama.

Di tengah tekanan tersebut, penyerang Persib Andrew Jung menyambut antusias duel sarat gengsi melawan Persija.

Pemain asal Prancis itu mengaku termotivasi karena akhirnya berpeluang tampil dalam laga klasik bertajuk El Clasico Indonesia tersebut.

"Ini akan jadi yang pertama kalinya (melawan Persija, red). Saya melewatkan pertandingan di sini (di GBLA) karena cedera."

"Saya harap bisa bermain dan menang, saya tahu ini big match, kami semua ingin memenangkan laga ini," tegasnya.

Andrew Jung melontarkan pesan tegas jelang Persija Jakarta vs Persib Bandung pada pekan ke-32 BRI Super League.

