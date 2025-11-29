Andrew Jung Siap Menebus Duka Persib Bandung di Kandang Madura United

menu
Andrew Jung saat menjalani sesi latihan dengan Persib Bandung. Foto: Persib.

jpnn.com - Persib Bandung menyambangi markas Madura United pada pekan ke-14 BRI Super League dengan satu tekad, bangkit.

Tekad itu disuarakan langsung oleh bomber andalan Maung Bandung Andrew Jung.

Kondisi Persib sedikit tidak ideal. Perjalanan mereka ke Singapura pada ajang AFC Champions League Two harus berakhir pahit setelah menyerah dari Lion City Sailors dengan skor 2-3.

Jung sempat membuka harapan lewat golnya, tetapi Persib tetap pulang dengan tangan hampa.

"Kami harus membalikkan keadaan. Kekalahan itu sudah terjadi, dan sekarang fokus kami hanya satu, menang di liga," tegas striker asal Prancis itu.

Jung menyebut Persib tak punya waktu untuk terlalu lama menyesali kekalahan di Negeri Singa tersebut.

Mantan pemain Valenciennes itu menegaskan laga melawan Madura United menjadi momentum sempurna untuk menebus kekecewaan itu.

"Sekarang kami menghadapi Madura, dan semua fokus harus tertuju ke sana," tandasnya.

