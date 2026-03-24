Andrew Jung Tidak Sabar Menantikan Duel Persib Lawan Semen Padang
jpnn.com, JAKARTA - Seluruh pemain Persib Bandung rencananya akan kembali berlatih Rabu (25/3) untuk persiapan melawan Semen Padang.
Striker Persib, Andrew Jung mengaku sudah siap kembali memulai pertandingan setelah mendapatkan waktu rehat cukup lama.
Adapun seluruh pemain Maung Bandung diliburkan setelah laga melawan Borneo FC, Minggu (15/3) lalu.
“Pekan depan kami kembali bertanding. Tentu kami akan mempersiapkan diri mulai esok hari. Banyak yang kami lakukan selama jeda jadi itu sangat bagus,” kata Andrew Jung.
Striker kelahiran 8 Oktober 1997 asal Remiremont itu masih optimis Persib Bandung bisa kembali mempertahankan gelar juara pada musim ini
Dengan komposisi solid mulai dari manajemen, pelatih, pemain dan ofisial membuat Andrew Jung percaya diri menutup musim dengan mengangkat trofi.
“Kami harus menatap ke depan. Hasil imbang lawan Borneo FC sangat wajar, saya berharap kami tetap bisa menutup musim dengan menjadi juara,” ujarnya.
Sejauh ini, Andrew Jung menjadi andalan Persib Bandung di lini serang dengan mengemas 15 gol dari 26 laga di semua kompetisi.
