JPNN.com » Olahraga » Sepak Bola » Andrew Jung Ungkap Situasi Ruang Ganti Saat Persib Tertinggal dari Selangor FC

Andrew Jung Ungkap Situasi Ruang Ganti Saat Persib Tertinggal dari Selangor FC

Andrew Jung Ungkap Situasi Ruang Ganti Saat Persib Tertinggal dari Selangor FC
Andrew Jung saat menjalani sesi latihan dengan Persib Bandung. Foto: Persib.

jpnn.com, BANDUNG - Striker Persib Andrew Jung kembali mencatatkan namanya di papan skor AFC Champions League Two (ACL 2) saat mengalahkan Selangor FC 3-2. 

Gol Jung ke gawang Selangor jadi kebangkitan Persib seusai mereka tertinggal dua gol di babak pertama. 

Jung mengaku senang karena bisa membantu tim meraih kemenangan.

Golnya ke Selangor pun jadi torehan keduanya selama membela Persib sejak awal musim.

"Saya merasa bagus, remontada. Ini bagus dan tentu ini adalah kemenangan yang sempurna," kata Jung, Minggu (9/11).

Dia mengungkapkan ada pemecut yang membuat timnya bangkit seusai tertinggal.

Kata-kata pelatih Bojan Hodak yang meminta pemain mengubah gaya permainan jadi perubahan buat tim.

Katanya, Hodak menyatakan timnya bermain sangat buruk pada 10 menit awal.

Perasaan Andrew Jung, pencetak gol pertama Persib ke Selangor FC. Singgung kata-kata pelatih Bojan Hodak.

