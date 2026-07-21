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Andritany Ambil Keputusan Penting soal Masa Depannya di Persija Jakarta

Andritany Ambil Keputusan Penting soal Masa Depannya di Persija Jakarta
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Kiper Persija Andritany Ardhiyasa. Foto: Persija.

jpnn.com - Banyak yang menduga era Andritany Ardhiyasa di Persija Jakarta segera berakhir.

Namun, penjaga gawang senior itu memilih memperpanjang masa baktinya bersama Macan Kemayoran.

Keputusan mempertahankan Andritany menunjukkan besarnya kepercayaan manajemen kepada salah satu ikon Macan Kemayoran itu.

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Pemilik 17 caps di Timnas Indonesia itu akan berseragam Persija hingga berakhirnya musim 2026/27.

Lebih dari Sekadar Kiper

Manajemen menilai kehadiran penjaga gawang berusia 34 tahun tersebut masih memiliki arti penting, baik dari sisi teknis maupun kepemimpinan.

Presiden Persija Mohamad Prapanca menegaskan bahwa pengalaman panjang Andritany menjadi salah satu alasan utama klub mempertahankannya.

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"Andritany bukan hanya pemain yang memiliki kualitas dan pengalaman, tetapi juga sosok yang sangat memahami Persija. Loyalitas, kepemimpinan, dan pengaruh positifnya di dalam tim menjadi alasan kami mempertahankannya untuk satu musim lagi," ujar Prapanca.

Menurutnya, kontribusi Andritany tidak hanya terlihat ketika menjaga gawang. Sosoknya juga dibutuhkan untuk membantu para pemain muda maupun rekrutan anyar memahami budaya dan karakter Persija.

Setelah 16 tahun membela Persija Jakarta, Andritany Ardhiyasa mengambil keputusan penting.

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