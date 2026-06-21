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Android 17 Digulirkan, Fiturnya Memanjakan Gamer, Orang Tua, hingga Kreator Konten

Android 17 Digulirkan, Fiturnya Memanjakan Gamer, Orang Tua, hingga Kreator Konten
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Ilustrasi Android 17. Foto: blogandroid

jpnn.com, JAKARTA - Google resmi menggulirkan Android 17 untuk perangkat yang kompatibel mulai pertengahan Juni 2026.

Sistem operasi terbaru itu hadir membawa sederet pembaruan yang menyasar pengalaman multitasking, pembuatan konten, bermain gim, hingga perlindungan keamanan pengguna.

Seperti tradisi sebelumnya, Android 17 lebih dahulu tersedia untuk lini Pixel milik Google.

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Sementara itu, pengguna ponsel Android dari merek lain seperti Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo, Realme, dan OnePlus masih harus menunggu jadwal distribusi dari masing-masing produsen.

Salah satu fitur baru yang cukup mencuri perhatian ialah Bubbles.

Fitur memungkinkan aplikasi dibuka dalam jendela melayang, sehingga pengguna dapat menjalankan beberapa aplikasi sekaligus tanpa perlu bolak-balik berpindah layar.

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Mempermudah akses, Google juga menambahkan Bubble Bar yang berfungsi menyimpan aplikasi yang sedang aktif dalam mode gelembung di bagian bawah layar.

Android 17 juga menghadirkan Screen Reactions, fitur yang memungkinkan pengguna merekam tampilan layar sekaligus merekam wajah melalui kamera depan.

Google resmi menggulirkan Android 17 untuk perangkat yang kompatibel mulai pertengahan Juni 2026.

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