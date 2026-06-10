Aneh, Neymar Merasa Seperti Anak Kecil di Piala Dunia 2026

jpnn.com - NEW JERSEY - Penyerang Brasil Neymar menjadi buah bibir lantaran masuk dalam daftar pemain yang dipanggil Pelatih Carlo Ancelotti untuk Piala Dunia 2026.

Dengan usia yang sudah 34 tahun dan gangguan cedera betis, Neymar diragukan bisa tampil hebat dan cepat di Meksiko-Kanada-Amerika Serikat.

Namun, Neymar justru merasa seperti anak kecil.

Itu salah satunya lantaran kabar dari tim medis yang menyebut dia pulih dengan baik.

"Meskipun ini Piala Dunia keempat saya, rasanya berbeda, dan tentu saja karena ini (Piala Dunia) yang terakhir buat saya," kata Neymar.

Dia telah menjadi bagian Timnas Brasil dalam tiga Piala Dunia.

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Neymar melakukan debutnya pada Piala Dunia, di kandang sendiri pada 2014.

"Saya di sini merasa seperti anak kecil, seperti anak berusia 18 tahun yang pergi ke Piala Dunia pertamanya," kata mantan penyerang Barcelona dan Paris Saint-Germain itu.