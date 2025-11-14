menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Gosip » Angbeen Rishi Sebut Tetap Menjadi Sahabat Adly Fairuz

Angbeen Rishi Sebut Tetap Menjadi Sahabat Adly Fairuz

Angbeen Rishi Sebut Tetap Menjadi Sahabat Adly Fairuz
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Angbeen Rishi seusai sidang cerainya di Pengadilan Agama (PA) Jakarta Selatan, Kamis (13/11). Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Pesinetron Angbeen Rishi mengaku masih berkomunikasi dengan Adly Fairuz, meski kini mereka tengah menempuh proses cerai.

Dia memastikan bahwa dirinya dan suami masih tetap berhubungan baik, terutama demi putra semata wayang mereka.

"Baik, tetap menjadi sahabat, tetap baik. Kan kami punya anak," ujar Angbeen Rishi di Pengadilan Agama (PA) Jakarta Selatan, Kamis (13/11).

Baca Juga:

Menurit perempuan 28 tahun itu, dia dan Adly berkomitmen untuk melakukan pengasuhan secara bersama terhadap sang buah hati.

"Tetap ini, sama-sama, ya, co-parenting," kata Angbeen Rishi.

Akan tetapi, dia enggan berbicara lebih lanjut mengenai perceraiannya dengan Adly Fairuz.

Baca Juga:

Sebaliknya, Angbeen Rishi hanya meminta doa saat diberikan berbagai pertanyaan oleh awak media.

"Doain saja," tuturnya.

Angbeen Rishi mengaku masih berkomunikasi dengan Adly Fairuz, meski mereka tengah menempuh proses cerai.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI