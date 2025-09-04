Angelica Judith, Mahasiswi Indonesia Raih 2 Penghargaan di Rajamangala University Bangkok
jpnn.com, JAKARTA - Dalam rangka memperingati Hari Guru Nasional Thailand yang jatuh pada 28 Agustus 2025, Rajamangala University of Technology Krungthep (RMUTK), salah satu universitas terkemuka di Bangkok, menggelar acara penghargaan bagi dosen dan mahasiswa yang telah menunjukkan dedikasi, prestasi, dan kontribusi luar biasa di lingkungan kampus.
Acara ini menjadi bagian dari perayaan nasional yang dilakukan serentak oleh sekolah dan universitas di seluruh Thailand.
Penghargaan diserahkan langsung oleh Dekan Fakultas Perguruan Tinggi Internasional, Prof. Suppaphorn Akkapin, Ph.D, didampingi oleh Wakil Dekan, Prof. Supot Rattanapun, Ph.D.
Salah satu mahasiswa yang mendapatkan penghargaan istimewa adalah Angelica Judith Micheldi seorang mahasiswi asal Indonesia, yang berhasil meraih dua penghargaan bergengsi atas prestasinya baik dalam bidang akademik maupun kepemimpinan.
Penghargaan pertama diberikan sebagai bentuk pengakuan atas keunggulan akademik dan kepemimpinan, di mana Judith dinilai memiliki kinerja akademik yang sangat baik serta perilaku yang dapat menjadi teladan bagi mahasiswa lainnya di RMUTK.
Penghargaan kedua merupakan pengakuan atas keaktifannya dalam kegiatan organisasi serta kemampuannya dalam memimpin di berbagai kegiatan kampus, baik di lingkungan internal maupun eksternal universitas. Dedikasinya menjadikan Judith sebagai panutan bagi komunitas mahasiswa.
Dalam sambutannya, Prof. Suppaphorn Akkapin menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para penerima penghargaan, khususnya para mahasiswa, dan berharap penghargaan ini dapat menjadi pemicu semangat untuk terus meraih prestasi yang lebih tinggi.
Dia juga menyampaikan harapannya agar prestasi ini menjadi motivasi bagi mahasiswa lain untuk terus berkembang dan mengharumkan nama kampus.
Angelica Judith Micheldi seorang mahasiswi asal Indonesia berhasil meraih dua penghargaan atas prestasinya baik dalam bidang akademik maupun kepemimpinan.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Hadirkan Berbagai Inovasi Diigital, BPJS Kesehatan Sabet Penghargaan Bergengsi
- Bea Cukai Balikpapan Raih Penghargaan Atas Sinergi Pemberantasan Narkotika dari BNNK
- Nobu Bank Raih Penghargaan The Best Bank of The Year for Business Growth and Acceleration
- Raih Xero Asia Partner of The Year 2025, Logiframe Dorong Cloud Accounting
- 67 Bankir Terima Gelar Certified Risk Management dari BSMR
- Pegadaian Raih Penghargaan Internasional The Asset Triple A Islamic Finance Awards 2025