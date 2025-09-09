Angelina Jolie Kenang Ibunya saat Bahas Kanker di Pemutaran 'Couture'

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Angelina Jolie menyampaikan pesan emosional mengenai kanker dalam pemutaran perdana film terbarunya, Couture.

Dalam sesi tanya jawab, ia berbagi pengalaman pribadi tentang kehilangan orang terdekat akibat penyakit tersebut.

Jolie, 50 tahun, menceritakan ibunya, Marcheline Bertrand, meninggal dunia pada 2007 di usia 56 tahun karena kanker.

“Beliau pernah berkata kepada saya, semua orang selalu bertanya tentang kanker, tetapi beliau ingin diingat juga sebagai manusia seutuhnya, bukan hanya penyakitnya,” ujar Jolie, seperti dikutip People, Senin (8/9).

Pesan itu, kata Jolie, menjadi pengingat bahwa orang yang sedang berjuang melawan kanker tetap memiliki kehidupan, perasaan, dan cerita lain yang layak untuk didengar.

“Kalau kamu kenal seseorang yang sedang mengalami sesuatu, tanyakan juga tentang hal-hal lain dalam hidupnya. Mereka masih hidup,” tambahnya.

Sutradara Couture, Alice Winocour, menjelaskan bahwa film garapannya berfokus pada kisah perjuangan menghadapi kanker dengan semangat bertahan hidup.

“Kami tidak ingin membuat Anda depresi tentang kanker, justru sebaliknya, ingin menghadirkan harapan,” ucap Winocour.