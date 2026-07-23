Angelina Jolie Tanggapi Keinginan Anak-anak Tinggalkan Nama Pitt

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Angelina Jolie, dikabarkan berharap seluruh anggota keluarganya dapat pulih di tengah kabar sejumlah anaknya ingin menghapus nama belakang "Pitt" dari identitas mereka.

Mengutip laporan People, Rabu (22/7) waktu setempat, seorang sumber yang dekat dengan Jolie mengatakan aktris tersebut tidak ingin memperkeruh situasi dan lebih memilih fokus pada proses pemulihan keluarganya.

"Jika orang-orang mengetahui seluruh kebenaran, mereka akan lebih bersimpati kepada anak-anak itu dan menghormati mereka," ujar sumber tersebut, seperti dikutip dari Antaranews, Kamis (23/7).

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Sumber yang sama menambahkan bahwa anak-anak Jolie selama ini memilih tidak mengungkap persoalan keluarga mereka ke ruang publik. Menurutnya, sikap tersebut menunjukkan kedewasaan dan penghormatan mereka terhadap situasi yang dihadapi.

"Fakta bahwa mereka tidak berbicara buruk atau membagikan hal-hal tersebut secara publik hanya menunjukkan kesopanan mereka," katanya.

Sumber tersebut juga menegaskan Angelina Jolie tidak sedang berada dalam kondisi marah atau terlibat pertengkaran. "Dia hanya ingin semua orang pulih," ujarnya.

Kabar itu muncul setelah putri bungsu Jolie dan Brad Pitt, Vivienne, disebut mengajukan permohonan untuk menggunakan nama Vivienne Marcheline Jolie.

Sebelumnya, Shiloh telah lebih dulu memperoleh persetujuan pengadilan pada Agustus 2024 untuk mengubah nama belakangnya menjadi Jolie.