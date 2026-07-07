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Angga Yunanda dan Shenina Cinnamon Menanti Kelahiran Anak Pertama

Angga Yunanda dan Shenina Cinnamon Menanti Kelahiran Anak Pertama
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Angga Yunanda dan Shenina Cinnamon. Foto: Instagram/angga

jpnn.com, JAKARTA - Pasangan selebritas Angga Yunanda dan Shenina Cinnamon tengah menantikan kelahiran anak pertama.

Angga Yunanda mengatakan bahwa Shenina Cinnamon kemungkinan bakal melahirkan dalam waktu dekat.

"Masih menunggu," kata Angga Yunanda di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, baru-baru ini.

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Aktor berusia 26 tahun itu kemudian mengungkapkan usia kehamilan Shenina Cinnamon.

Menurut Angga Yunanda, kandungan istrinya itu telah memasuki usia 8 bulan.

"Sudah, sudah masuk, sudah 8 bulan, jalan masuk 9 bulan," jelas pemain film Para Perasuk itu.

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Angga Yunanda kemudian memohon doa untuk persiapan proses persalinan Shenina Cinnamon.

Adapun pasangan yang menikah pada 10 Februari 2025 itu diprediksi dikaruniai anak berjenis kelamin laki-laki.

Pasangan selebritas Angga Yunanda dan Shenina Cinnamon tengah menantikan kelahiran anak pertama.

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