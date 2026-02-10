Angga Yunanda dan Shenina Cinnamon Umumkan Kabar Bahagia

jpnn.com, JAKARTA - Pasangan selebritas Angga Yunanda dan Shenina Cinnamon menyampaikan kabar bahagia.

Tepat di hari perayaan ulang tahun pernikahan pertama, suami istri tersebut mengumumkan tengah menyambut calon buah hati.

Melalui akun miliknya di Instagram, Angga Yunanda menunjukkan foto kemesraannya dengan Shenina Cinnamon yang sedang mengandung calon anak pertama.

Dalam sebuah potret bernuansa romantis yang diambil di alam terbuka, Shenina Cinnamon tampak memamerkan baby bump, sementara Angga Yunanda menatapnya dengan penuh cinta.

"Anniversary pernikahan pertama kami terasa lebih lengkap, karena ada keajaiban yang datang melengkapi. Alhamdulillah Tuhan menitipkan hadiah terindah di antara kami," ungkap Angga Yunanda, Selasa (10/2).

Dalam unggahan tersebut, aktor berusia 25 tahun itu turut mengucapkan selamat ulang tahun pernikahan kepada Shenina Cinnamon.

Angga Yunanda juga sekaligus menyapa calon buah hatinya yang masih dalam kandungan istri.

"Happy 1st anniversary & hi bayi," tambah Angga Yunanda.