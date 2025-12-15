Anggaday Tuntaskan Solo Touring Melintasi 3 Negara, Tempuh 8.300 Km

jpnn.com, JAKARTA - Salah satu rider asal Indonesia, Made Angga atau Anggaday kembali melakukan perjalanan solo touring bertajuk Dare to Challenge 360 Borneo 2025.

Anggaday melakukan perjalanan dengan total 8.300 kilometer melintasi tiga negara, yakni Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam.

Dalam ekspedisi itu, dia menunggangi Honda CB150R modifikasi adventur dengan pelumas PT Lubricants Challenger Superbike 10W-40 yang diuji langsung dalam kondisi berkendaran ekstrem dan durasi panjang.

Rute yang dilalui bukan jalur ringan, karena mencakup Pan Borneo Highway dengan karakter jalan panjang, minim SPBU, serta perubahan cuaca ekstrem.

Menurut dia jalur pan itu merupakan jalan raya lintas negara yang menghubungkan Sabah dan Sarawak (Malaysia), Brunei Darussalam, serta terintegrasi dengan Trans-Kalimantan di Indonesia.

“Di Sarawak dan Brunei, jalan Pan Borneo sangat bagus dan lebar. Kendaraan benar-benar dimanjakan karena jalannya mulus dan bebas macet,” ujar Anggaday dalam siaran persnya, Senin (15/12).

Dia menjelaskan sempat menemukan tantangan tersendiri, terutama terkait bahan bakar.

Di Malaysia, khususnya di Sarawak, kendaraan asing tidak diperbolehkan mengisi BBM bersubsidi RON 95.