Anggap Legitimasi Prabowo-Gibran Minus, Pengamat Khawatir Indonesia Bubar
jpnn.com, JAKARTA - Pengamat politik Saiful Mujani menilai legitimasi pemerintahan era Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sudah jatuh sampai ke level minus selama dua tahun menjabat Presiden dan Wapres RI.
Hal demikian dikatakan dia saat kelompok yang menamakan diri Konferensi Republik menggelar pernyataan bersama Rapor Merah Dua Tahun Pemerintahan Prabowo–Gibran di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Senin (19/10).
"Tanya sama orang dari Aceh sampai Papua, sekarang, kalau ditanya sekarang, hampir bisa dikatakan sudah minus legitimasi itu, dan umumnya rakyat sudah marah," kata dia, Senin.
Dia mengaku tak pernah mendapati tingkat kemarahan publik begitu tinggi terhadap pemerintahan yang baru berumur dua tahun selama mengamati perpolitikan nasional mulai awal reformasi.
"Jadi, tidak pernah ada orang yang namanya baru dua tahun berkuasa, orang sudah marah begitu, begitu kuat marahnya," ucapnya.
Menurut Saiful, publik dengan kemarahan yang tinggi, bahkan enggan memilih Prabowo-Gibran andai pemilu digelar hari ini.
"Misalnya, kalau diadakan pemilu sekarang, enggak lagi mau memilih pasangan ini. Saking marahnya, begitu," kata dia.
Saiful juga merasa khawatir kemarahan rakyat di daerah yang terus tinggi berpotensi memicu perpecahan bangsa.
Pengamat Saiful Mujani menilai kemarahan publik ke pemerintah Prabowo-Gibran dikhawatirkan memecah persatuan Indonesia.
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