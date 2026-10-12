Anggaran BPJS Kota Bogor Tak Bertambah, Dedi Khawatir Kepesertaan Warga Nonaktif

jpnn.com, KOTA BOGOR - Anggaran iuran BPJS Kesehatan dalam Rancangan APBD Perubahan Kota Bogor 2026 menjadi sorotan setelah alokasi yang diusulkan pemerintah daerah dinilai belum mencukupi kebutuhan hingga akhir tahun.

Anggota DPRD Kota Bogor, Dedi Mulyono, meminta pemerintah daerah mempertimbangkan penambahan anggaran sekitar Rp20,6 miliar untuk menjaga keberlanjutan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Berdasarkan draf Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Perubahan 2026, anggaran iuran BPJS tercatat sebesar Rp76.397.210.700.

Sementara itu, kebutuhan pembiayaan hingga Desember 2026 diperkirakan mencapai Rp97.059.069.100 sehingga terdapat selisih sekitar Rp20,66 miliar.

Dedi mengatakan, anggaran yang dialokasikan dalam APBD murni tersebut hanya mencukupi pembiayaan selama 10 bulan. Karena itu, ia berharap pembahasan APBD Perubahan dapat mengakomodasi tambahan anggaran agar kepesertaan warga yang dibiayai pemerintah daerah tetap terjaga hingga akhir tahun.

"Harapannya, di APBD Perubahan ada tambahan anggaran sehingga sampai akhir tahun status kepesertaan warga Kota Bogor dalam BPJS tidak bermasalah,” ujar Dedi, beberapa waktu lalu.

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Bogor per Agustus 2026, jumlah penduduk tercatat sebanyak 1.156.543 jiwa. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.143.224 jiwa telah terdaftar sebagai peserta JKN.

Sementara itu, sekitar 210.318 peserta pembiayaannya ditanggung Pemerintah Kota Bogor melalui skema Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) Pemerintah Daerah.