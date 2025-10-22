Anggaran Dapur SPPG Diblokir Kemenkeu, Pakar: Kontradiksi Kebijakan

jpnn.com, JAKARTA - Program Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebenarnya memiliki landasan hukum yang sangat jelas.

Keputusan Bersama antara Badan Gizi Nasional (BGN), Kementerian PUPR, dan Kementerian Dalam Negeri, serta Surat Edaran Mendagri Nomor 500.12/2119/SJ tentang penyediaan lahan oleh pemerintah daerah, telah menjadi dasar kuat untuk melaksanakan program ini.

Namun, terhambatnya proses pencairan anggaran yang sudah dialokasikan untuk proyek tersebut memperlihatkan adanya masalah dalam koordinasi fiskal dan birokrasi yang terjadi di tingkat kementerian.

Nazar El Mahfidzi, seorang pengamat kebijakan publik, menilai bahwa kondisi ini menciptakan paradoks dalam kebijakan publik.

“Di satu sisi, ada dukungan kuat dari pemerintah pusat dan Menteri Keuangan untuk mempercepat program sosial ini. Di sisi lain, status blokir anggaran yang diterapkan oleh Kementerian Keuangan menghambat pelaksanaannya di lapangan,” ujar Nazar.

Dengan dasar hukum yang kuat dan dukungan yang jelas, masalah ini seharusnya tidak terjadi.

Namun, kenyataannya, koordinasi antar kementerian dan lembaga yang tidak optimal menyebabkan proyek ini terhambat.

Jika pemerintah tidak segera mengatasi masalah administratif ini, maka kepercayaan publik terhadap kebijakan pemerintah akan tergerus, yang pada gilirannya akan merusak efektivitas program sosial seperti Dapur BGN.