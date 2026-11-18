jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Kadafi meminta pemerintah segera menyusun Peta Jalan Tata Kelola Guru Nasional menyusul kenaikan anggaran Kemendikdasmen menjadi Rp89,10 triliun pada 2027.

Menurut Kadafi, peningkatan anggaran tersebut harus dimanfaatkan untuk menyelesaikan persoalan distribusi guru, status kepegawaian, hingga kesejahteraan tenaga pendidik.

Dia menilai penambahan anggaran pendidikan tidak akan optimal jika tidak disertai perencanaan kebutuhan guru yang terukur.

“APBN 2027 harus menjadi momentum untuk membenahi tata kelola guru secara menyeluruh melalui peta jalan yang jelas, mulai dari pemetaan kebutuhan, rekrutmen, redistribusi, peningkatan kompetensi, hingga kesejahteraan,” kata Kadafi di Jakarta, Selasa (17/11).

Legislator Fraksi PKB itu menyoroti pagu anggaran Kemendikdasmen 2027 yang meningkat dari Rp61,10 triliun menjadi Rp89,10 triliun.

Tambahan anggaran sebesar Rp28 triliun tersebut terdiri dari Rp23 triliun untuk pembayaran gaji dan tunjangan peralihan status PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu. Sementara itu, Rp5 triliun dialokasikan untuk revitalisasi satuan pendidikan.

Kadafi mengatakan pemerintah perlu memastikan alokasi anggaran untuk guru sesuai dengan kebutuhan nyata di setiap sekolah.

“Pemerintah harus mengetahui sekolah mana yang kekurangan tenaga pendidik, mata pelajaran apa yang belum terpenuhi, serta daerah mana yang membutuhkan perhatian khusus,” ujarnya.