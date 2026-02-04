menu
Anggaran MBG Kena Pangkas Purbaya untuk Program Gentengisasi
Menteri Keuangan Republik Indonesia (Menkeu RI), Purbaya Yudhi Sadewa di Djuanda, Jakarta Pusat, Selasa (20/1). Foto: Romaida/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan anggaran program gentengisasi yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto tak melebihi Rp 1 triliun.

Program gentengisasi yang dicanangkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto dalam rapat koordinasi nasional (Rakernas) kepala daerah dan pemerintah pusat Senin (3/2) lalu itu menjadi bagian upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas rumah masyarakat

“Gentengisasi enggak sampai Rp 1 triliun,” kata Purbaya dikutip pada Rabu (4/1).

Purbaya menjelaskan anggaran gentengisasi atau penggantian atap seng menjadi genteng tidak membutuhkan anggaran besar.

Sebab, program tersebut hanya menyasar rumah yang menggunakan atap seng, yang berarti tak semua rumah termasuk dalam sasaran program.

Oleh sebab itu, menurut dia, anggaran program gentengisasi masih terkendali.

“Yang diganti yang pakai seng, paling hanya berapa puluh persen. Jadi harusnya angkanya lebih kecil. Ini kan masih hitungan kasar sekali, bisa dikendalikan angkanya,” kata Purbaya.

Terkait sumber pendanaan, bendahara negara menyebut masih ada ruang cadangan fiskal yang bisa digunakan untuk mendanai program, misalnya pada program Makan Bergizi Gratis (MBG).

