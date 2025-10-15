Anggaran MBG Meningkat Signifikan Mengalahkan Semua Kementerian

jpnn.com - JAKARTA - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan bahwa anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) meningkat signifikan tahun depan.

BGN akan menerima Rp 268 triliun, menjadikan BGN lembaga satu-satunya dengan anggaran terbesar di kabinet.

Dadan mengatakan hal itu pada konsolidasi regional untuk peningkatan tata kelola MBG di wilayah Jawa Barat, Daerah Khusus Jakarta, dan Banten.

“Dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 82,9 juta orang, setiap hari kami akan menyalurkan dana sekitar Rp 1,2 triliun,” ujar Dadan dikutip dari laman BGN.

Pemerintah juga menyiapkan dana cadangan sebesar Rp 67 triliun, sehingga total dukungan dalam APBN mencapai Rp 335 triliun guna mendukung pelaksanaan Makan Bergizi Gratis di 2026.

“Bagi kementerian lain, angka itu mungkin setara dengan anggaran satu tahun penuh, tetapi bagi kami di Badan Gizi Nasional, itu adalah kebutuhan satu hari,” katanya.

Baca Juga: Kapolda Riau Turun Langsung Bagikan MBG ke Siswa di Kampar

Adapun, BGN mengembalikan Rp 70 triliun anggaran MBG kepada Presiden Prabowo Subianto.

Dadan menuturkan bahwa anggaran itu dikembalikan karena tidak mungkin terserap tahun ini.