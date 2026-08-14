Anggaran Pendidikan Rp 820,9 Triliun, Purbaya Alokasikan Rp 240 Triliun untuk MBG

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menetapkan pagu anggaran sektor pendidikan dalam rancangan APBN 2027 sebesar Rp 820,9 triliun.

Jumlah tersebut mencatatkan pertumbuhan sebesar 13,9 persen dibandingkan dengan total pagu outlook anggaran 2026 yang senilai Rp 720,8 triliun.

Pemerintah secara khusus mengalokasikan pagu anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp 240 triliun dalam rencana tersebut.

Purbaya menjelaskan pagu untuk makan gratis itu diambil dari 29,24 persen anggaran sektor pendidikan yang senilai Rp 890,2 triliun.

"Kami akan ambil ya dari kan 240 triliun, itu dari alokasi dana pendidikan," kata Purbaya dalam Konferensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2027, Jumat (14/8).

Penetapan dana tersebut dilakukan dengan merujuk pada amanat Undang-Undang Dasar 1945 mengenai prioritas anggaran nasional.

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"Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan nasional," tuturnya.

Secara teknis, total anggaran pendidikan tersebut dialokasikan melalui belanja pemerintah pusat sebesar Rp 490,7 triliun dan transfer ke daerah sebanyak Rp 277,1 triliun.