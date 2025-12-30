menu
JPNN.com » Nasional » Anggaran Sebegini Mengalir ke Aceh, Sumut, dan Sumbar Buat Tanggap Darurat

Anggaran Sebegini Mengalir ke Aceh, Sumut, dan Sumbar Buat Tanggap Darurat

Anggaran Sebegini Mengalir ke Aceh, Sumut, dan Sumbar Buat Tanggap Darurat
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengaku anggaran darurat sekitar Rp 268 miliar telah disalurkan ke Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar) untuk kepentingan penanggulangan bencana.

"Kami sudah melakukan percepatan penyaluran dana darurat, ini perintah presiden," kata Purbaya saat hadir rapat koordinasi Satgas Pemulihan Pasca Bencana DPR RI yang disiarkan melalui YouTube, Selasa (30/12).

Menurutnya, penyaluran dana Rp 268 miliar sebenarnya menjadi janji Presiden RI Prabowo Subianto untuk mengirim Rp 4 miliar untuk kabupaten atau kota dan Rp 20 miliar ke provinsi. 

"Itu sudah dicairkan semua," uja  Purbaya.

Namun, kata dia, pemerintah masih memiliki dana siap pakai sebesar Rp 1,51 triliun pada 2025 untuk kepentingan tanggap bencana.

Purbaya mengatakan dana bisa cair untuk kepentingan pemulihan di Aceh, Sumut, dan Sumbar ketika muncul pengajuan secara resmi. 

"Jadi kalau besok atau hari ini BNPB bisa mengajukan ke kami untuk pembayaran utang jembatan, besok bisa cair, Pak," ujarnya.

Dia sendiri merasa heran lembaga dan kementerian tak kunjung mengajukan tambahan anggaran untuk kepentingan tanggap darurat.

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyebut anggaran darurat sekitar Rp 268 miliar telah disalurkan ke daerah terdampak bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar.

