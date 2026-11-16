Anggaran Subsidi Energi Naik Rp500 T, Kemenkeu Belum Rencanakan Tambahan Lagi

jpnn.com - JAKARTA - Pemerintah telah menaikkan pagu anggaran subsidi dan kompensasi energi 2026 menjadi Rp500 triliun dari pagu awal APBN sebesar Rp338 triliun akibat pembengkakan kebutuhan anggaran.

Meski sempat mengalami kenaikan, Kemenkeu memastikan hingga saat ini belum ada rencana tambahan anggaran baru dari angka terakhir tersebut dan masih terus memantau perkembangannya.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Sudarto mengatakan besaran subsidi energi tersebut bersifat dinamis sesuai dengan realisasi kebutuhan pada tahun anggaran berjalan.

"Anggaran subsidi saat ini sebagaimana disampaikan Menkeu Rp500 T untuk subsidi energinya, kami masih melihat terus perkembangan," ujar Sudarto di kantornya, baru-baru ini.

Sudarto menjelaskan ketentuan dalam Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (UU APBN) memang memperbolehkan adanya penyesuaian anggaran subsidi.

Sesuai Undang-Undang APBN, besaran subsidi energi dapat disesuaikan dengan kebutuhan realisasi pada tahun anggaran berjalan.

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Oleh karena itu, Sudarto menyatakan Kemenkeu terus berkoordinasi dengan semua pihak untuk menelaah total kebutuhan hingga akhir tahun nanti.

"Kami berkoordinasi dengan semua pihak untuk menelaah terkait besaran subsidi sampai akhir tahun nanti," imbuhnya.