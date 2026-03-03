menu
Anggaran THR 2026 ASN dan TNI-Polri Mencapai Rp 55 Triliun, Naik 10 Persen
Konferensi pers kebijakan THR, BHR dan stimulus ekonomi Hari Raya, di Kemenko Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat. Foto: Romaida/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA PUSAT - Pemerintah menyiapkan anggaran total sebesar Rp 55 triliun untuk Tunjangan Hari Raya (THR) Aparatur Sipil Negara (ASN) Pusat, TNI, dan Polri.

Angka tersebut mencatatkan kenaikan cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, Rp 49 triliun atau naik sebesar 10 persen.

Dana sebesar Rp 55 triliun tersebut mencakup distribusi untuk beberapa kelompok besar penerima di lingkup pemerintahan. 

Kelompok pertama, sebanyak 2,4 juta ASN Pusat, TNI, dan Polri dengan total kebutuhan anggaran Rp 22,2 triliun.

Selain ASN pusat, pemerintah juga menyasar 4,3 juta ASN di tingkat daerah, dengan total anggaran yang disiapkan mencapai Rp 20,2 triliun.

Pemerintah memberikan perhatian kepada para pensiunan yang berjumlah 3,8 juta orang. 

"Kemudian alokasi THR untuk 3,8 juta pensiunan, totalnya Rp12,7 triliun," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, di kantornya, Jakarta Pusat, Selasa (3/3).

Terkait besaran yang diterima, pemerintah memastikan komponen THR tahun ini akan dibayarkan secara penuh. 

