Anggawira Hadiri Pelantikan HIPMI PT IPB, Zeva Christian Bawa Semangat Regenerasi

jpnn.com, JAKARTA - Acara pelantikan kepengurusan HIPMI PT IPB University turut dihadiri Anggawira, tokoh HIPMI sekaligus alumni IPB University yang telah lama berkecimpung di dunia usaha dan organisasi pengusaha muda.

Kehadiran Anggawira menjadi salah satu perhatian dalam agenda tersebut karena memperlihatkan hubungan antara generasi pengusaha yang telah memiliki pengalaman di tingkat nasional dengan mahasiswa yang sedang memulai perjalanan kewirausahaannya dari lingkungan perguruan tinggi.

Dalam pelantikan tersebut, Zeva Christian resmi mengemban amanah sebagai Ketua Umum HIPMI PT IPB.

Dia membawa visi untuk menjadikan organisasi tersebut bukan hanya sebagai ruang networking bagi mahasiswa, tetapi juga sebagai tempat lahirnya lebih banyak pelaku usaha muda yang mampu menciptakan dampak ekonomi.

Menurut arah kepengurusan yang disusunnya, anggota HIPMI PT IPB diharapkan tidak hanya mendapatkan jaringan dan pengetahuan, tetapi juga memiliki keberanian untuk mengeksekusi ide, membangun usaha, menciptakan nilai ekonomi, serta membuka peluang bagi orang lain.

Dalam kesempatan tersebut, Anggawira turut menekankan pentingnya peran pengusaha muda dalam menciptakan lapangan pekerjaan.

Menurutnya, pertumbuhan jumlah entrepreneur tidak hanya penting bagi perkembangan individu, tetapi juga memiliki kaitan langsung dengan penguatan perekonomian Indonesia.

“Ke depan kita membutuhkan semakin banyak anak muda yang bukan hanya mencari pekerjaan, tetapi juga mampu menciptakan lapangan pekerjaan. Semakin banyak usaha yang tumbuh dan berkembang, semakin besar pula kontribusinya dalam membuka kesempatan kerja dan menggerakkan perekonomian Indonesia,” ungkap Anggawira dalam keterangan resmi.