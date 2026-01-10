Anggawira Hadirkan Dua Buku Terbaru, Bahas Kebijakan Ekonomi Indonesia
jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI), Dr Anggawira menghadirkan dua buku yang membahas seputar arah kebijakan ekonomi Indonesia dalam menghadapi dinamika global.
Buku ini menjadi refleksi dari pengalamannya selama dua dekade lebih bergulat dan berkontribusi dalam laju pertumbuhan ekonomi nasional.
“Buku ini menjadi jalan panjang sekaligus milestone dari kegiatan saya sebagai seorang pengusaha. Ini menjadi persembahan saya buat Indonesia,” kata Anggawira dalam peluncuran bukunya di Auditorium Perpustakaan Nasional Jakarta, Jumat (9/1/).
Kedua buku karya Anggawira masing-masing berjudul “Di Balik Layar Persaingan Usaha: Praktik dan Penegakan di Indonesia” serta “Negara, Pasar, dan Keberanian Memilih: Esai-Esai Kebijakan dari Tengah Pusaran Krisis Global”.
Peluncuran buku ini ditandai juga acara talkshow yang menghadirkan sejumlah tokoh kunci dalam perekonomian nasional.
Saat diskusi, Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim menyampaikan apresiasi mendalam atas dedikasi Anggawira dalam memperkaya literatur kebijakan publik di Indonesia.
Menurutnya, penerbitan dua buku ini merupakan bukti nyata dari dinamika intelektual dan konsistensi Anggawira dalam mengawal isu-isu strategis nasional.
"Menulis memerlukan komitmen, wawasan, serta kemampuan berpikir yang runtut. Karya ini adalah wujud nyata dari kontribusi pemikiran yang jernih dan tajam di tengah dinamika kebijakan publik kita," kata Silmy.
