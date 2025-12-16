Anggi Pembunuh Sahabat dengan Racun Sianida Divonis 17 Tahun Penjara

jpnn.com - Terdakwa Anggi Febri Yandi (21), pelaku pembunuhan teman dekatnya menggunakan racun sianida divonis 17 tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Jambi.

Vonis dibacakan oleh majelis hakim diketuai M Syafrizal Fakhmi di Pengadilan Negeri (PN) Jambi, Selasa (16/12/2025).

Hukuman tersebut sama dengan tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) Fitria Ulf, yang menuntut hukuman 17 tahun penjara terhadap terdakwa Anggi.

Hakim menyatakan terdakwa Anggi terbukti secara sah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana dalam dakwaan pertama jaksa, sesuai dengan Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, menggunakan racun sianida.

Dalam sidang terungkap dia pelaku pembunuhan temannya sendiri yang direncanakan dengan menggunakan sianida itu akhirnya ditangkap tim unit Reskrim Polsek Jelutung Kota Jambi.

Pelaku yang juga mahasiswa asal Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, itu ditangkap polisi setelah membunuh teman dekatnya berinisial RH (24), warga Kecamatan Reteh, Riau.

Peristiwa itu terjadi di rumah kos di kawasan Jalan Prof M Yamin, Kelurahan Payo Lebar, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi pada Senin 16 Juni 2025.

Barang bukti yang turut diserahkan bersama tersangka yakni satu unit handphone, dua botol minuman kemasan yang sudah dicampur dengan zat berbahaya kalium CN (sianida), serta satu bungkus plastik bekas kalium CN.