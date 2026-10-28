Anggika Bolsterli, Omar Daniel dan Rionaldo Stokhorst Siap Menguras Emosi
jpnn.com, JAKARTA - Melanjutkan komitmen dalam menghadirkan tayangan drama berkualitas, SCTV siap menghadirkan sinetron terbaru bertajuk Kesetiaan.
Mengangkat kisah rumah tangga yang diuji intrik dan pengkhianatan, Kesetiaan mengajak pemirsa menyaksikan perjuangan seorang istri dalam menghadapi kenyataan pahit di balik hubungan yang tampak utuh, tetapi menyimpan luka dan konflik yang mengancam kebahagiaannya.
Sinetron produksi Sinemart itu dibintangi sederet aktor dan aktris berbakat Tanah Air, yakni Anggika Bolsterli, Omar Daniel, Rionaldo Stokhorst, serta pendatang baru Keysha Angelica.
Kesetiaan menyoroti kehidupan Nadya (Anggika Bolsterli), seorang dosen terpandang yang telah tujuh tahun membina rumah tangga bersama Pram (Omar Daniel) dan dikaruniai seorang putri bernama Kayla (Almeera Quinn).
Dinamika keharmonisan keluarga mereka mulai bergejolak ketika Pram kehilangan pekerjaannya dan terus mengalami kegagalan dalam berbisnis.
Situasi ini memaksa Nadya menjadi tulang punggung keluarga, sementara Pram yang merasa rendah diri justru berubah menjadi sosok suami yang gemar merendahkan, mengontrol, dan mencemburui istrinya.
Karier Nadya pun terdampak demi dirinya mempertahankan keharmonisan rumah tangga sekaligus menepis bayang-bayang masa kecilnya sebagai anak produk keluarga berantakan.
Penderitaan Nadya semakin bertambah ketika niat baiknya menolong Citra (Keysha Angelica), seorang mahasiswi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), justru berbuah petaka.
Melanjutkan komitmen dalam menghadirkan tayangan drama berkualitas, SCTV siap menghadirkan sinetron terbaru bertajuk Kesetiaan.
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