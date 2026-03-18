Nasional » Hukum » Anggota BAIS TNI Terduga Penyiram Air Keras ke Aktivis Kontras Berpangkat Kapten sampai Lettu

Anggota BAIS TNI Terduga Penyiram Air Keras ke Aktivis Kontras Berpangkat Kapten sampai Lettu

Anggota BAIS TNI Terduga Penyiram Air Keras ke Aktivis Kontras Berpangkat Kapten sampai Lettu
Danpuspom TNI Mayjen TNI Yusri Nuryanto (tiga kanan) bersama para komandan polisi militer TNI saat konferensi pers di Markas Besar TNI, Jakarta, beberapa waktu lalu. Foto: ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi

jpnn.com - Pusat Polisi Militer Tentara Nasional Indonesia (Puspom TNI) menyebut inisial terduga penyiram air keras ke Wakil Koordinator KontraS Andrie Yunus ialah NDP, SL, BHW, dan ES.

Danpuspom TNI Mayjen Yusri Nuryanto menyebut keempat terduga pelaku penyiram air keras memiliki pangkat yang berbeda-beda di militer.

Anggota BAIS TNI Terduga Penyiram Air Keras ke Aktivis Kontras Berpangkat Kapten sampai LettuFoto dua terduga pelaku penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Andrie Yunus ditampilkan pada konferensi pers di Jakarta, Rabu (18/3/2026). ANTARA/Ilham Kausar

"Inisial NDP pangkatnya kapten. Inisial SL pangkatnya Lettu. Kemudian inisial BHW pangkatnya Lettu, kemudian ES pangkatnya Serda," kata Yusri di Mabes TNI, Jakarta, Rabu (18/3).

Adapun, Puspom TNI sebelumnya menerima penyerahan empat prajurit dari Denma BAIS TNI yang diduga sebagai pelaku penyiraman air keras.

Menurut Yusri, keempat terduga penyiram air keras ke Andrie memang berasal dari BAIS TNI, sehingga diserahkan ke Puspom.

"Pelaku ini semua dari satuan Denma BAIS TNI. Jadi, bukan dari satuan mana-mana," katanya.

Yusri melanjutkan empat terduga penyiram air keras ke Andrie bukan berasal dari satuan TNI AD, melainkan AL dan AU.

Danpuspom TNI Mayjen Yusri Nuryanto menyebut empat anggota BAIS TNI terduga penyiram air keras ke aktivis KontraS Andrie Yunus ada yang berpangkat kapten.

