Anggota Baleg Harap RUU SDI Jadi Jawaban Persoalan Berbasis Data Keliru

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Azis Subekti berharap regulasi Satu Data Indonesia (SDI) mampu mengakhiri persoalan kebijakan publik yang tidak tepat akibat perbedaan, ketidakakuratan, maupun keterlambatan pembaruan temuan pemerintah.

Sebab, kata legislator fraksi Gerindra itu, data tidak sekadar berisi angka dan catatan administratif.

Azis mengatakan data menjadi dasar negara menentukan penerima program, mengalokasikan anggaran, hingga mengambil keputusan dalam berbagai sektor.

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Anggota Panitia Kerja RUU SDI itu menyebut kesalahan temuan memiliki konsekuensi langsung bagi masyarakat.

“Data yang keliru dapat membuat negara mengambil keputusan dengan keyakinan penuh tentang keadaan yang sebenarnya tidak dipahami,” kata Azis melalui layanan pesan, Jumat (2/10).

Heboh penggolongan desil yang belakangan dipersoalkan sejumlah warga, lanjut Azis, menunjukkan pentingnya mekanisme pembaruan dan koreksi data.

Menurutnya, RUU SDI harus memberikan jawaban terhadap persoalan di lapangan seperti koreksi data.

“Ketika definisi berbeda, pembaruan tidak berjalan, atau suatu lembaga tidak dapat menggunakan data lembaga lain, negara seolah melihat kenyataan melalui beberapa jendela yang menghadap ke arah berlainan,” ujarnya.