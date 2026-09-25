Anggota BPK Bobby Adhityo Rizaldi Dipanggil KPK Lagi, tetapi

jpnn.com - Anggota V Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Bobby Adhityo Rizaldi dipanggil lagi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah pemeriksaan terakhir pada 16 Juli 2026.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan lembaga antirasuah menjadwalkan pemeriksaan saksi dalam penyidikan kasus dugaan suap pengondisian hasil audit BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan.

"Pemeriksaan bertempat di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, atas nama BOB (Bobby) selaku anggota V BPK RI," kaata Budi, Jumat (25/9/2026).

Walakin, Budi mengatakan Bobby tidak dapat memenuhi panggilan sebagai saksi pada Jumat ini.

"Saksi konfirmasi tidak dapat hadir dalam pemeriksaan hari ini karena ada agenda lainnya," kata dia.

Budi menyebut KPK memutuskan menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap Bobby.

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Selain itu, KPK memanggil seorang pihak swasta berinisial ARP untuk diperiksa sebagai saksi kasus tersebut. Namun, dia tidak menjelaskan lebih lanjut apakah ARP memenuhi panggilan KPK atau tidak.

Kasus tersebut bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar KPK pada 7 dan 8 Juni 2026. Dalam operasi itu, KPK mengamankan sejumlah pihak, termasuk Bupati Muara Enim Edison.