Anggota BPK RI Haerul Saleh Meninggal Dunia, Habiburokhman: Beliau Sahabat Saya

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Komisi III DPR RI dari fraksi Gerindra Habiburokhman mengaku terkejut mendengar kabar anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Haerul Saleh meninggal dunia dalam peristiwa kebakaran rumah di Tanjung Barat, Jakarta Selatan, Jumat (8/5).

"Saya sangat kaget dan sangat berduka, beliau salah satu sahabat saya," kata dia kepada awak media, Jumat ini.

Habiburokhman mengenang pernah satu kamar dengan sosok almarhum saat mengikuti pelatihan kaderisasi di Gerindra.

Baca Juga: Anggota BPK RI Haerul Saleh Tewas saat Rumahnya Kebakaran

"Sebelum Pemilu 2014, satu kamar saat pelatihan kaderisasi Gerindra," ujar eks Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) itu.

Habiburokhman mengatakan Haerul Saleh sebagai sosok yang baik dan pintar meski berusia muda.

"Mari doakan beliau husnulkhatimah, diampuni segala dosanya, diterima amal ibadahnya dan mendapat tempat terbaik di sisi Allah SWT," ujarnya.

Baca Juga: Haerul Sebut Honorer yang Punya Latar Belakang Pendidikan Pertanian Bakal Dijadikan PPL

Anggota IV Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Haerul Saleh tewas saat rumahnya di daerah Tanjung Barat, Jakarta Selatan mengalami kebakaran, Jumat (8/5/2026) pagi.

Kabar duka ini disampaikan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang melayat setelah mendapat informasi terkait peristiwa itu.