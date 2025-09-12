Anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Rayakan Harpelnas Bareng Peserta di Sumedang

jpnn.com, SUMEDANG - BPJS Ketenagakerjaan kembali merayakan Hari Pelanggan Nasional (Harpelnas) yang diperingati setiap 4 September.

Tahun ini, peringatan dilaksanakan dengan mengusung tema 'Andai Tau Duluan, Dilayani Sepenuh Hati, Bisa Jadi Kisah Kebahagiaan'.

Tema tersebut merupakan pengembangan dari kampanye BPJS Ketenagakerjaan tahun 2025 bertajuk 'Andai Tau Duluan' yang menekankan pentingnya edukasi dan informasi sejak dini mengenai manfaat program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Agung Nugroho menyampaikan memperingati Hari Pelanggan Nasional tahun ini, pihaknya tidak hanya menjadikan momentum untuk mengapresiasi peserta, tetapi juga menegaskan komitmen BPJS Ketenagakerjaan dalam memberikan pelayanan sepenuh hati.

Dia menegaskan BPJS Ketenagakerjaan terus mengedepankan peserta sebagai prioritasnya.

"Bahwa setiap interaksi dengan peserta menjadi pengalaman yang bermakna untuk kami. Dengan pelayanan yang tulus, semoga manfaat program dapat, sehingga menjadi kisah nyata kebahagiaan bagi pekerja dan keluarganya,” ujar Agung.

Memperingati Hari Pelanggan Nasional tahun ini, BPJS Ketenagakerjaan merayakannya dengan konsep sederhana namun penuh makna.

Sebagai simbol perhatian kepada peserta, pimpinan BPJS Ketenagakerjaan melakukan kunjungan kepada peserta Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) yang sedang dirawat di Pusat Layanan Kecelakaan Kerja (PLKK), mengunjungi ahli waris penerima manfaat Jaminan Pensiun (JP) berkala serta mengunjungi ahli waris penerima manfaat beasiswa.