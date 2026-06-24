Anggota DPR Abdullah Bilang Taufik Hidayat Layak Dihukum Kebiri
jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI Abdullah mengusulkan hukuman maksimal terhadap Taufik Hidayat, pelaku penyekapan dan penyiksaan terhadap wanita YTR di Kabupaten Bandung, Jawa Barat.
Menurut dia, aksi Taufik kepada YTR bukan sekadar menganiaya, melainkan merampas kebebasan dan menghancurkan martabat korban secara berulang dalam waktu lama.
"Pelaku layak mendapat hukuman kebiri," ujar Abdullah kepada awak media, Rabu (24/6).
Diketahui, Taufik yang sempat buron dalam kasus penganiayaan dan penyekapan terhadap YTR telah ditangkap polisi, Selasa (23/6).
Taufik ditangkap di sebuah rumah milik kerabat pelaku di Perumahan Griya Pesona, Ciparay, Kabupaten Bandung, Jabar.
Polisi menempatkan Taufik di sel khusus selama menjalani proses pemeriksaan di Mapolda Jabar dalam status sebagai tersangka.
Menurut Abdullah, hukuman kebiri kepada Taufik sangat layak dipertimbangkan mengingat rekam jejak pelaku terhadap kekerasan yang berulang.
Abdullah mengatakan Taufik punya rekam jejak menyakiti perempuan, yakni mantan istri sebelum ditangkap polisi terkait kasus penganiayaan dan penyekapan kepada YTR.
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah menilai hukuman kebiri kepada Taufik Hidayat sangat layak dipertimbangkan mengingat rekam jejak pelaku.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Apa Motif Taufik Hidayat Sekap dan Siksa Pacarnya di Bandung?
- Taufik Hidayat Ditempatkan di Sel Khusus dan Dipantau CCTV
- Taufik Hidayat Tersangka Penyekapan-Penyiksaan Wanita Ditempatkan di Sel Khusus
- Pernyataan KDM Setelah Taufik Hidayat Penyiksa Wanita di Bandung Tertangkap
- Info Terbaru setelah si Sadis Taufik Hidayat Tertangkap, Bukan Sel Biasa
- Berakhir Pelarian Taufik Hidayat, Pelaku Penyekapan-Penyiksaan Wanita