Anggota DPR Bawa Kabar Gembira untuk Guru Non-ASN, TPG Cair Hari Ini

jpnn.com - Tunjangan profesi guru (TPG) bagi guru non-ASN ditargetkan mulai masuk rekening penerima setelah SP2D dinyatakan siap pada Senin (19/10).

Kepastian pencairan tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi PKB Lalu Hadrian Irfani. Dia menyebut anggaran tunjangan itu sudah tersedia.

Lalu mengatakan, informasi tersebut diperolehnya langsung dari Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan.

“SP2D-nya sudah siap. Insyaallah Senin cair di rekening penerima,” kata Lalu Hadrian kepada wartawan, Senin (19/10).

Menurut dia, pencairan sebenarnya berpeluang dilakukan pada Jumat lalu. Namun, proses tersebut belum bisa berjalan karena SP2D baru diterima pada sore hari.

Karena itu, pencairan kemudian dijadwalkan pada hari kerja berikutnya.

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Lalu meminta pemerintah segera menuntaskan proses administrasi agar hak para guru non-ASN tidak kembali tertunda.

“Anggarannya sudah ada. Tolong jangan ditahan-tahan, jangan ditunda, karena ini kebutuhan bagi guru-guru kita dan hak mereka untuk menerima itu,” tegasnya.